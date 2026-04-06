Il finto maresciallo che ha convinto una donna a farsi fare un bonifico da 38mila euro

Una donna di 65 anni residente ad Asola è stata vittima di una truffa in cui un uomo si è spacciato per un maresciallo, convincendola a effettuare un bonifico di 38mila euro. La vicenda è avvenuta nell’Alto Mantovano, a poca distanza dai confini bresciani. Dopo mesi di indagini, i carabinieri sono riusciti a identificare due persone coinvolte nell’episodio.

La vittima si era presentata in caserma ad Asola nel febbraio scorso. Ai militari aveva riferito di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato come il maresciallo dei carabinieri: con vari raggiri sarebbe riuscito a convincerla ad effettuare un bonifico di circa 38mila euro. Il finto maresciallo aveva raccontato alla donna che era in corso un tentativo di truffa sul conto corrente della vittima e che quindi sarebbe stato necessario spostare il denaro. A seguito della denuncia, i militari si sono messi subito al lavoro: le indagini serrate, anche per via telematica, come detto hanno permesso di individuare i due presunti truffatori, ora indagati in stato di libertà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Finto maresciallo truffa un’anziana. La convince a fare un bonifico istantaneoA Cesena due malviventi hanno truffato una donna anziana con la tecnica dello spoofing, un tipo di attacco informatico con la falsificazione della...

Truffa a Roma da 25 mila euro, colpita una donna: così è stata raggirata da un finto marescialloFinto maresciallo e finto avvocato hanno orchestrato una truffa ai danni di un’anziana, che si è vista sottrarre 25.

Temi più discussi: Truffa un’anziana, patteggia il finto maresciallo; Finto maresciallo truffa donna per 15mila euro a Livorno, all'arrivo degli agenti si finge estraneo: arrestato; Sventata a Porto Recanati la truffa del finto maresciallo: tra i tre denunciati c’è pure un 16enne; Devo perquisirle la casa, ma l'anziana non ci casca e il finto maresciallo s'arrende.

Finto maresciallo truffa donna per 15mila euro a Livorno, all'arrivo degli agenti si finge estraneo: arrestatoUn 40enne campano arrestato a Livorno per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. virgilio.it

«Sono il maresciallo Rocca, c'è stata una rapina». Anziani truffati anche con le fictionPERUGIA - «Buongiorno, sono il maresciallo Rocca e c’è stata una rapina. Ci risulta che i gioielli possano essere in suo possesso. Abbiamo bisogno di vederli per ... ilmattino.it

Sventata la truffa del finto maresciallo: tra i denunciati c’è pure un 16enne facebook

"Colti in flagrante con i gioielli bottino del raggiro del "finto maresciallo", arrestata coppia di truffatori 'in trasferta'" - Results on X | Live Posts & Updates x.com