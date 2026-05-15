I programmi TV di oggi 15 maggio 2026 | musica reality e film
Il palinsesto televisivo del 15 maggio 2026 propone una varietà di programmi tra musica, reality e cinema. Su Rai 1 viene trasmesso “MilleunaCover Sanremo”, mentre su Canale 5 va in onda “Grande Fratello Vip”. Su Canale 20 è prevista la visione del film “Assassin Club”. Questi sono i principali appuntamenti della giornata, con diverse produzioni che coprono diversi generi televisivi.
Guida ai programmi TV del 15 maggio 2026: “MilleunaCover Sanremo” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Assassin Club” su Canale 20. La prima serata del 15 maggio 2026 offre su Rai 1 MilleunaCover Sanremo, un viaggio emozionante tra le reinterpretazioni più amate dell’Ariston. Su Canale 5 torna il reality più discusso, Grande Fratello Vip, pronto a catalizzare l’attenzione del pubblico. L’azione esplode su Italia 1 con The Amazing Spider?Man 2 – Il potere di Electro, uno dei titoli più attesi della serata. Per gli amanti del cinema d’autore, Rai 3 propone Un colpo di fortuna, la nuova commedia firmata Woody Allen. Spazio anche alla satira pungente con Fratelli di Crozza sul Nove, sempre capace di leggere l’attualità con ironia e ritmo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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