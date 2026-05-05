Ecco i programmi televisivi in programmazione oggi, 5 maggio 2026. Su Rai 1 va in onda una puntata di “Il Commissario Montalbano”, mentre su Canale 5 si segue l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Su Canale 20 viene trasmesso il film “Mission: Impossible”. Questi sono alcuni degli appuntamenti principali della giornata, che spaziano tra fiction, reality e cinema.

Guida ai programmi TV del 5 maggio 2026: “Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission: Impossible” su Canale 20. La prima serata del 5 maggio offre su Rai 1 c’è “Il Commissario Montalbano”, un classico intramontabile che continua a dominare gli ascolti. Rai 3 propone una puntata intensa di “FarWest”, tra inchieste e scenari internazionali. Su Canale 5 spazio al reality con “Grande Fratello Vip”, mentre Italia 1 accende i riflettori sull’attualità con “Le Iene Presentano: Inside”. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Collection punta in alto con “Interstellar”, uno dei film più iconici degli ultimi anni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 5 maggio 2026: fiction, reality e film

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