I pavoni ‘innamorati’ di Punta Marina finiscono sulla Cnn | Creano scompiglio distruggono auto e bloccano il traffico

I pavoni di Punta Marina sono diventati protagonisti di una vicenda che ha attirato l’attenzione internazionale, finendo sul sito della Cnn. Nel corso delle ultime settimane, gli uccelli hanno provocato numerosi disagi nel quartiere, creando scompiglio e attirando l’attenzione dei residenti. Sono stati segnalati casi di auto danneggiate e di traffico bloccato a causa della presenza e del comportamento degli uccelli. La situazione ha portato a interventi delle autorità locali per gestire il fenomeno.

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Ravenna, 15 maggio 2026 – I pavoni di Punta Marina finiscono sul sito della Cnn. Dopo il clamore sollevato a livello nazionale, ora la cittadina ravennate varca il confine e sbarca negli Stati Uniti, con un articolo dal titolo ‘Un branco di pavoni innamorati crea scompiglio in una cittadina balneare italiana’ (‘ Horde of amorous peacocks ruffles feathers in Italian seaside town’ ). E in effetti, lo raccontiamo da tempo sul Carlino: i pavoni a Punta Marina ora sono diventati numerosi e creano scompiglio. Se per gli esterni sono diventati un motivo per visitare la cittadina balneare, creando un nuovo giro economico e turistico; per i residenti i disagi che creano vanno a intaccare anche i più pazienti o innamoranti dalle loro ruote colorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I pavoni ‘innamorati’ di Punta Marina finiscono sulla Cnn: “Creano scompiglio, distruggono auto e bloccano il traffico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariUn'attrazione per turisti e bambini, ma anche una causa, per alcuni costante, di rumori fastidiosi e sporcizia. Leggi anche: Punta Marina, troppi pavoni: "Possibile un piano per limitarne il numero" I pavoni ‘innamorati’ di Punta Marina finiscono sulla Cnn: Creano scompiglio, distruggono auto e bloccano il trafficoAnche il sito dell’emittente statunitense documenta il caso della cittadina ravennate: L'inizio della stagione degli amori questa primavera ha acuito le tensioni, con i forti richiami mattutini dei m ... ilrestodelcarlino.it Pavoni a Punta Marina, Fratelli d’Italia chiama i cittadini: Basta rinvii, servono soluzioni concreteLa presenza dei pavoni a Punta Marina torna al centro del dibattito politico e cittadino. Fratelli d’Italia organizza per lunedì 18 maggio, alle 20.30, un’assemblea pubblica alla Sala Pro Loco di via ... ravennawebtv.it