A Punta Marina, una residente ha riferito di avere circa trenta pavoni nel suo giardino ogni giorno. Dopo aver tentato di mettersi in contatto con vari enti per trovare una soluzione, ha deciso di agire personalmente. La presenza numerosa di questi uccelli ha portato a una richiesta di interventi per limitare la loro presenza nella zona. La situazione ha suscitato attenzione tra gli abitanti e le autorità locali.

"Sono arrivata ad avere una trentina di pavoni in giardino ogni giorno. Dopo aver provato a contattare tutti gli enti possibili, ho deciso di fare da me. E così ho iniziato a raccogliere le uova che vedevo. Il primo anno ne ho prese 70, il secondo 35 e l’anno scorso 15. Di fronte a un nulla di fatto delle istituzioni, ho fatto da me". Queste le parole di Elisabetta (nome di fantasia per proteggere la sua identità), residente di Punta Marina. La presenza dei pavoni è un’annosa questione che spacca in due la località balneare. Qui sono arrivati da almeno 12 anni, anche se alcuni ricordano da sempre qualche esemplare. Nel 2014, se ne stimavano una decina che per lo più stazionavano nell’area pinetale attorno all’ex colonia Onfa dell’Aereonautica Militare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Punta Marina, troppi pavoni: "Possibile un piano per limitarne il numero"

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