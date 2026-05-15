I nuovi giochi della gioventù all' ex Gesuiti | 400 studenti protagonisti delle scuole di Pescara e Chieti

Nel complesso dell'ex Gesuiti di Pescara si sono svolte le fasi provinciali dei nuovi giochi della gioventù, coinvolgendo circa 400 studenti provenienti da scuole delle province di Chieti e Pescara. Il campo sportivo di via Maestri del Lavoro ha ospitato le attività, che hanno visto la partecipazione di studenti di diverse scuole primarie e secondarie. Le gare si sono svolte nel rispetto delle regole stabilite e hanno visto protagonisti i giovani nelle diverse discipline sportive.

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