I nuovi giochi della gioventù all' ex Gesuiti | 400 studenti protagonisti delle scuole di Pescara e Chieti
Nel complesso dell'ex Gesuiti di Pescara si sono svolte le fasi provinciali dei nuovi giochi della gioventù, coinvolgendo circa 400 studenti provenienti da scuole delle province di Chieti e Pescara. Il campo sportivo di via Maestri del Lavoro ha ospitato le attività, che hanno visto la partecipazione di studenti di diverse scuole primarie e secondarie. Le gare si sono svolte nel rispetto delle regole stabilite e hanno visto protagonisti i giovani nelle diverse discipline sportive.
Il campo sportivo dell'impianto ex Gesuiti in via Maestri del Lavoro a Pescara ha ospitato le fasi provinciali dei nuovi giochi della gioventù, con 400 studenti provenienti da scuole delle province di Chieti e Pescara.L’iniziativa si è svolta sotto l’egida del direttore scolastico regionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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