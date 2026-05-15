I nuovi giochi della gioventù all' ex Gesuiti | 400 studenti protagonisti delle scuole di Pescara e Chieti

Da ilpescara.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel complesso dell'ex Gesuiti di Pescara si sono svolte le fasi provinciali dei nuovi giochi della gioventù, coinvolgendo circa 400 studenti provenienti da scuole delle province di Chieti e Pescara. Il campo sportivo di via Maestri del Lavoro ha ospitato le attività, che hanno visto la partecipazione di studenti di diverse scuole primarie e secondarie. Le gare si sono svolte nel rispetto delle regole stabilite e hanno visto protagonisti i giovani nelle diverse discipline sportive.

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Il campo sportivo dell'impianto ex Gesuiti in via Maestri del Lavoro a Pescara ha ospitato le fasi provinciali dei nuovi giochi della gioventù, con 400 studenti provenienti da scuole delle province di Chieti e Pescara.L’iniziativa si è svolta sotto l’egida del direttore scolastico regionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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