Tre studenti si sono distinti durante la competizione dei Nuovi Giochi della Gioventù 2026, conquistando i primi tre posti nelle varie discipline. I loro tempi e prestazioni sono stati determinanti nel risultato finale delle gare, contribuendo a un confronto serrato tra i partecipanti. La manifestazione ha visto la partecipazione di 35 giovani, che hanno affrontato le prove con impegno e determinazione.

? Punti chiave Chi sono i tre studenti che hanno conquistato i podi?. Come hanno influenzato le gare i tempi registrati dai ragazzi?. Perché lo sport è diventato una palestra di vita per loro?. Cosa cambierà per il futuro atletico della delegazione di Ladispoli?.? In Breve Luigi Dilillo corre i 100 metri in 12.18 secondi a Civitavecchia.. Gabriele Genna ottiene argento nel peso con 8.43 metri.. Leonardo Navarra conquista l'argento nei 110 ostacoli in 21.53 secondi.. Competizione nata nel 1969 da Giulio Onesti con supporto tecnico FIDAL.. Trentacinque studenti dell’Istituto Superiore Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli hanno affrontato le sfide atletiche dei Nuovi Giochi della Gioventù 2026, distinguendosi tra i campi di Civitavecchia e la pista dello Stadio Paolo Rosi Acqua Acetosa a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Vittorio: 35 studenti sfidano i Nuovi Giochi della Gioventù 2026

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