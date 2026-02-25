Nuovi Giochi della Gioventù proroga delle iscrizioni per le scuole fino al 6 marzo

La scadenza per le iscrizioni ai Nuovi Giochi della Gioventù per l'anno scolastico 20252026 è stata spostata al 6 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovi Giochi della gioventù, da oggi attiva la piattaforma per le iscrizioni delle scuole. Scadenza 25 febbraio. NOTAÈ aperta dal 23 gennaio la piattaforma online per le iscrizioni delle scuole ai Nuovi Giochi della gioventù, in conformità alla legge 25 marzo 2025, n.

Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Aperte le iscrizioniIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota con le indicazioni ufficiali per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 202526.

Nuovi Giochi della Gioventù. a Ghivizzano la fase distrettuale della pallavolo femminile Under14.GHIVIZZANO - Venerdi 27 febbraio a Palestra del polo scolastico di Ghivizzano ospiterà la fase distrettuale di pallavolo femminile Under14, nell’ambito ... giornaledibarga.it

Stili di vita. Il ministero della Salute ai Giochi della Gioventù per promuovere salute e sportDopo un anno di attività con le scuole elementari attraverso il progetto W la salute, il Ministero ounta a coinvolgere nella prevenzione gli oltre 2500 studenti e studentesse che il 26 e 27 maggio ... quotidianosanita.it

