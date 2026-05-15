I lavori cambiano la viabilità di Napoli | tutte le strade chiuse e per quanto tempo

A Napoli, i lavori in corso influenzano la viabilità cittadina con diverse chiusure stradali. La Conferenza Permanente dei Servizi ha approvato i dispositivi di traffico necessari per i cantieri, che coinvolgono varie strade della città. Le chiusure sono previste fino al 16 maggio 2026 e riguardano principalmente interventi per il rifacimento del sistema fognario nel quartiere di San Giovanni. Le modifiche alla circolazione si applicano in modo continuativo durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade:Fino al 16052026 nell’ambito della “Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni” per il completamento dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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