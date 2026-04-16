Frosinone scuole chiuse il 22 aprile per lavori di manutenzione idrica | l’elenco completo degli istituti e di tutte le strade

Il 22 aprile molte scuole nel territorio di Frosinone resteranno chiuse a causa di interventi di manutenzione sulla rete idrica. La decisione riguarda diversi istituti e alcune strade della zona, coinvolgendo l'intera giornata. L'annuncio è stato comunicato dalle autorità locali, che hanno pubblicato un elenco dettagliato degli edifici scolastici interessati e delle vie interessate dai lavori. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.