Frosinone scuole chiuse il 22 aprile per lavori di manutenzione idrica | l’elenco completo degli istituti e di tutte le strade
Il 22 aprile molte scuole nel territorio di Frosinone resteranno chiuse a causa di interventi di manutenzione sulla rete idrica. La decisione riguarda diversi istituti e alcune strade della zona, coinvolgendo l'intera giornata. L'annuncio è stato comunicato dalle autorità locali, che hanno pubblicato un elenco dettagliato degli edifici scolastici interessati e delle vie interessate dai lavori. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.
Mercoledì 22 aprile molti studenti frusinati dovranno affrontare uno stop alle lezioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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