Papa a Napoli l’8 maggio | scuole chiuse e traffico rivoluzionato tutte le strade e gli orari

Il prossimo 8 maggio Napoli sarà teatro di una visita importante, con il Papa che arriverà in città. In questa giornata, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. La presenza del Papa comporterà modifiche al traffico e alle abitudini quotidiane dei residenti, con tutte le strade coinvolte e orari specifici stabiliti per le restrizioni. La città si prepara a un evento che influenzerà il normale svolgimento delle attività.

In occasione della visita del Papa prevista per venerdì 8 maggio, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della Prefettura, però, il provvedimento potrebbe essere esteso a tutti gli istituti scolastici dell’intera città. L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa alla Prefettura e all’Ufficio Scolastico Regionale, che provvederà a informare i dirigenti scolastici. Stop alle lezioni anche a Pompei per la visita pastorale del Pontefice al Santuario. Le scuole resteranno chiuse il 7 e l’8 maggio, mentre il 6 maggio è prevista l’uscita anticipata alle ore 13. Il Santo Padre arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz per poi raggiungere il Duomo, dove celebrerà la Santa Messa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Papa a Napoli l’8 maggio: scuole chiuse e traffico rivoluzionato, tutte le strade e gli orari Notizie correlate Mezza Maratona: strade chiuse e blocco traffico, tutte le informazioniSi avvicina l'appuntamento con la Mezza Maratona di Genova, abbinata come sempre a ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenicaDomenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Papa Leone atteso a Napoli: l'incontro in piazza Plebiscito venerdì 8 maggio, ecco il programma completo; Il Papa l'8 maggio a Pompei e a Napoli, il programma della visita; Visita del Papa a Napoli, tutti i divieti previsti nel centro cittadino per l'8 maggio. Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio, arrivo in elicottero sul Lungomare: piano traffico con tre percorsiPapa Leone XIV arriva a Napoli venerdì 8 maggio per la sua visita pastorale in città. Il Sommo Pontefice atterrerà in elicottero alla Rotonda Diaz. Per l'occasione, il Comune di Napoli, d'accordo con ... fanpage.it Napoli blindata per il Papa: venerdì scuole chiuse e città a piediVisita del Papa a Napoli l'8 maggio: scuole chiuse e strade blindate. Tutto quello che c'è da sapere sul piano traffico. stylo24.it A Viterbo i cittadini tolsero letteralmente il tetto sopra la testa ai cardinali per costringerli a eleggere un papa. Non è una metafora. È quello che successe tra il 1268 e il 1271, nel conclave più lungo della storia della Chiesa: 1.006 giorni. Il 29 novembre 1268 m - facebook.com facebook Un falco in Vaticano: Rubio da papa Leone in missione di guerra x.com