Papa a Napoli l’8 maggio | scuole chiuse e traffico rivoluzionato tutte le strade e gli orari

Da teleclubitalia.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 8 maggio Napoli sarà teatro di una visita importante, con il Papa che arriverà in città. In questa giornata, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. La presenza del Papa comporterà modifiche al traffico e alle abitudini quotidiane dei residenti, con tutte le strade coinvolte e orari specifici stabiliti per le restrizioni. La città si prepara a un evento che influenzerà il normale svolgimento delle attività.

In occasione della visita del Papa prevista per venerdì 8 maggio, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della Prefettura, però, il provvedimento potrebbe essere esteso a tutti gli istituti scolastici dell’intera città. L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa alla Prefettura e all’Ufficio Scolastico Regionale, che provvederà a informare i dirigenti scolastici. Stop alle lezioni anche a Pompei per la visita pastorale del Pontefice al Santuario. Le scuole resteranno chiuse il 7 e l’8 maggio, mentre il 6 maggio è prevista l’uscita anticipata alle ore 13. Il Santo Padre arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz per poi raggiungere il Duomo, dove celebrerà la Santa Messa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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