I grandi progetti di Manzo Accordo con la Football Academy per giovanili e impianti

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato un accordo tra il club e una Football Academy, che coinvolge progetti di sviluppo per il settore giovanile e la gestione degli impianti. La collaborazione mira a migliorare le strutture dedicate ai giovani calciatori e a potenziare le attività sportive del settore. La partnership rappresenta un passo significativo per il settore giovanile, con interventi che riguardano sia la formazione dei ragazzi che l'ottimizzazione delle risorse a disposizione. L’intesa si inserisce nel quadro degli investimenti sul futuro del club.

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Novità molto importante per il futuro del calcio amaranto, sia per quanto concerne il settore giovanile che le strutture a disposizione dei ragazzi. La Ss Arezzo e l’Arezzo Football Academy hanno infatti annunciato “l’avvio di una collaborazione strategica a partire dalla stagione sportiva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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