Nel fine settimana, le squadre giovanili femminili della San Marino Academy scenderanno in campo. La formazione principale parteciperà a due incontri organizzati dall’Endas Monti, mentre la squadra Primavera rimarrà a riposo, secondo quanto stabilito dal calendario. La presenza delle formazioni femminili in questa fase rappresenta un momento importante per il settore giovanile della società.

Fine settimana in campo per le giovani della San Marino Academy. Doppio Endas Monti nell’agenda delle formazioni femminili, orfana della Primavera che resterà a riposo, come da calendario. Le Under 15 e le Under 17 saranno in visita alla squadra ravennate per la ripresa del campionato. Iniziano le più grandi, in campo già questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) e intenzionate ad invertire il mini trend che le vede senza punti da due turni. Poi, nella giornata di domani (calcio d’inizio alle 17.30), saranno le Under 15 della Repubblica a cercare di prolungare la loro striscia positiva sul campo dell’Endas. Ultima della stagione regolare per le due squadre Under 12 della San Marino Academy, entrambe impegnate questo pomeriggio alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giovanili femminili. C’è l’Endas per l’Academy

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