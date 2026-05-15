Questo fine settimana al cinema sono in programmazione tre film molto differenti tra loro. Il primo racconta la storia di un giovane che cresce negli anni Novanta, con toni intensi e reali. Il secondo vede protagonista una popstar interpretata da un’attrice nota, in un ruolo che richiama un’icona sacra. Il terzo è un film d’azione diretto da un regista noto per il suo stile energico, con scene ricche di adrenalina. Ogni pellicola propone un’esperienza diversa per gli spettatori.

E i figli dopo di loro di Ludovic e Zoran Boukherma dal 14 maggio Con Paul Kircher Il più acclamato dei tre, e probabilmente il film della settimana. Quattro estati tra il 1992 e il 1998 in una cittadina industriale del nord della Francia: altiforni spenti, parcheggi vuoti, motorini rubati, adulti che sopravvivono anestetizzandosi tra alcol e rimpianti. I gemelli Boukherma - nati esattamente nel 1992, l'anno in cui inizia il film - adattano il romanzo di Nicolas Mathieu con la lucidità di chi conosce quel mondo dall'interno ma lo guarda da fuori. Il risultato è un coming of age imponente che sa essere spaccato sociale senza mai perdere il punto di vista umano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I film al cinema questo weekend: la Francia operaia dei Boukherma, Anne Hathaway come icona sacra e Guy Ritchie in modalità action

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