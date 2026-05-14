In the Grey e il nuovo cinema action e d' autore di Guy Ritchie

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi dieci anni è successo qualcosa al cinema di Guy Ritchie. È diventato film dopo film il cinema di un regista sempre più interessato all'atto dell'esecuzione. Regista talvolta anche raffinatissimo nel fare ciò che deve fare, come nel caso di “In the Grey”, che arriva nelle sale dal 14.🔗 Leggi su Today.it

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