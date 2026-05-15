Al cinema “In the Grey” è in uscita il nuovo film d’azione di Guy Ritchie, caratterizzato da scene di furti milionari, scontri tra gang, spari e colpi di pistola. La popstar Anne Hathaway interpreta il ruolo di “Mother Mary” in un film, mentre un regista francese presenta un’opera di cinema d’autore. Le trame dei vari film prevedono piani accuratamente studiati, azioni violente e scontri tra differenti gruppi criminali.

Piani ben congegnati, furti milionari, botte, spari e scontri fra gang. La bella agente speciale Rachel ( Eiza González ) ingaggia i fidati Bronco ( Jake Gyllenhaa l ) e Sid ( Henry Cavill ) e altri figuri per recuperare un miliardo di dollari. Riusciranno nell’impresa? Arriva in sala In the Grey, il nuovo action di Guy Ritchie. Al cinema anche l’horror mélò Mother Mary di David Lowery con Anne Hathaway, storia di una fantomatica popstar. E infine l’opera d’autore francese E i figli dopo di loro di Ludovic e Zoran Boukherma con Paul Kircher, uno dei migliori film visti alla Mostra del cinema di Venezia 2024. Ecco le trame e le nostre recensioni di tre titoli interessanti in uscita nel fine settimana di metà maggio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al cinema “In the Grey” il nuovo action movie di Guy Ritchie, la popstar Anne Hathaway in “Mother Mary” e un film d'autore francese: trame e recensioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In the Grey Movie Review | Guy Ritchie's Coolest Action Movie Yet #inthegrey #shorts #movie

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "In the Grey" e il nuovo cinema action e d'autore di Guy Ritchie

Anne Hathaway magnetica in “Mother Mary”: il nuovo film di David Lowery arriva al cinema il 14 maggioI Wonder Pictures presenta trailer e poster italiani di “Mother Mary”, il nuovo film di David Lowery con Anne Hathaway, Michaela Coel e Hunter...

Sei pronto a entrare nella zona grigia? #InTheGrey di Guy Ritchie è da oggi al cinema! x.com

In the Grey uscirà a livello internazionale? reddit

In the Grey e il nuovo cinema action e d'autore di Guy RitchieNegli ultimi dieci anni è successo qualcosa al cinema di Guy Ritchie. È diventato film dopo film il cinema di un regista sempre più interessato all'atto dell'esecuzione. Regista talvolta anche raffina ... today.it

In the Grey, trama e cast del film con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill al cinema da oggiLeggi su Sky TG24 l'articolo In the Grey, trama e cast del film con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill al cinema da oggi ... tg24.sky.it