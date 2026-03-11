Tutto preso da Putin Trump aveva rifiutato l’offerta di droni anti Iran da parte di Zelensky
Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin per discutere dell’attacco all’Iran, secondo fonti del Cremlino. Durante la conversazione, il presidente russo ha avanzato alcune proposte, mentre si è anche parlato di un’offerta di droni anti Iran che Zelensky aveva fatto, ma che Trump aveva rifiutato. La conversazione è avvenuta in un contesto di tensione tra i tre leader.
Lo scorso anno il presidente ucraino aveva offerto alla Casa Bianca una tecnologia che oggi risulterebbe molto utile alle forze armate statunitensi Donald Trump ha preso l’iniziativa – il Cremlino ci tiene a precisarlo – e ha telefonato a Vladimir Putin: hanno parlato dell’attacco all’Iran, il presidente russo ha fatto delle proposte su come mettervi fine candidandosi come mediatore, il presidente americano gli ha detto che è più utile che la Russia metta fine alla guerra in Ucraina, ma è stata una conversazione “costruttiva” e piacevole, i due non si sentivano da un po’, e fintanto che Trump non mette pressione su Putin – e non lo fa – si può continuare con il bluff del negoziato, della Russia che vuole la pace e delle bombe, che imperterrite colpiscono le città ucraine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
