Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin per discutere dell’attacco all’Iran, secondo fonti del Cremlino. Durante la conversazione, il presidente russo ha avanzato alcune proposte, mentre si è anche parlato di un’offerta di droni anti Iran che Zelensky aveva fatto, ma che Trump aveva rifiutato. La conversazione è avvenuta in un contesto di tensione tra i tre leader.

Lo scorso anno il presidente ucraino aveva offerto alla Casa Bianca una tecnologia che oggi risulterebbe molto utile alle forze armate statunitensi Donald Trump ha preso l’iniziativa – il Cremlino ci tiene a precisarlo – e ha telefonato a Vladimir Putin: hanno parlato dell’attacco all’Iran, il presidente russo ha fatto delle proposte su come mettervi fine candidandosi come mediatore, il presidente americano gli ha detto che è più utile che la Russia metta fine alla guerra in Ucraina, ma è stata una conversazione “costruttiva” e piacevole, i due non si sentivano da un po’, e fintanto che Trump non mette pressione su Putin – e non lo fa – si può continuare con il bluff del negoziato, della Russia che vuole la pace e delle bombe, che imperterrite colpiscono le città ucraine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tutto preso da Putin, Trump aveva rifiutato l’offerta di droni anti Iran da parte di Zelensky

Articoli correlati

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Dicembre: Trump & Putin: l’ultima offerta a ZelenskyPace o guerra Trump-Putin, ultima offerta a Kiev Zelensky si gioca tutto sui territori A Mar-a-Lago.

Mosca: «Droni di Kiev contro la residenza del presidente russo, pronta la rappresaglia». Zelensky: «Solo bugie». Trump chiama PutinAll’indomani dei colloqui tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, lo stallo su una possibile pace in Ucraina continua.

Tutto quello che riguarda Tutto preso da Putin Trump aveva...

Discussioni sull' argomento Trump punta a una soluzione venezuelana ma potrebbe finire come Putin in Ucraina; Intervista a Zelensky: Putin ha perso l'inverno. Ma ora la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ecco perché; La Russia ha tutto da guadagnare dalla guerra in Iran; Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni.

Iran, colloquio Putin-Trump. Il presidente Usa: Conflitto praticamente finito. La Nato abbatte missile su TurchiaIl Cremlino e Washington parlano anche dell’Ucraina. Le parole del tycoon fanno virare in positivo Wall Street. Ma i Pasdaran: Allargheremo il raggio degli attacchi. Macron chiama Netanyhu: Stop ai ... quotidiano.net

#Tg2000 - Netanyahu: “Spezziamo le ossa all'Iran”. Dal Libano 100 mila sfollati #10marzo #Tv2000 #Netanyahu #Israele #Libano #Iran #Lebanon #Guerra #MedioOriente facebook

Dopo il bombardamento dell’Iran da parte di Stati Uniti e Israele iniziato il 28 febbraio, torna attuale questo articolo in cui abbiamo spiegato come funziona la procedura di utilizzo della basi statunitensi in Italia e a chi spetta dare l’autorizzazione. x.com