Il presidente ucraino ha proposto di condividere il know-how del suo paese per contrastare l’attacco di droni iraniani che colpiscono le potenze del Golfo, offrendo in cambio missili Patriot. La mossa mira a ottenere le armi più utili per la difesa ucraina, con un accordo che coinvolge sia strumenti tecnologici sia forniture militari. La proposta è stata comunicata ufficialmente e riguarda un’eventuale collaborazione tra le parti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto il know-how dell’Ucraina per rispondere all’ondata di droni iraniani che sta investendo le potenze del Golfo, per ottenere l’arma di cui Kiev ha maggiore bisogno: i preziosi e costosi missili Patriot. Il premier ucraino ha proposto un cambio di paradigma nella difesa aerea di quanti devono e dovranno rispondere agli sciami di droni iraniani: sostituire i costosi intercettori Patriot con droni intercettori di produzione ucraina per contrastare la crescente minaccia degli Shahed-136, un’arma silenziosa e letale che l’Ucraina ha imparato a fronteggiare sulla propria pelle dopo anni di guerra con la Russia, che ha incentrato una parte essenziale della sua strategia proprio sui droni kamikaze iraniani e sulla versione che ha imitato e implementato, il Geran-2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni anti-Shahed in cambio di missili Patriot: cosa c'è dietro la mossa di Zelensky

Se ho capito bene sistemi anti droni e Samp-T che non c'erano per l'Ucraina - "se potessimo, ve li daremmo" – ci saranno per gli Emirati Arabi Uniti. Magari però è solo la maldicenza della stampa sulle intenzioni del Governo italiano. Vediamo domani in Parla x.com

Palazzo Chigi valuta una nave anti-droni a Nicosia mentre cresce il rischio energia #Italia - facebook.com facebook