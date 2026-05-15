La Rai ha trasmesso recentemente una puntata dedicata a una vicenda di mafia poco nota, che ha suscitato molta attenzione. La storia riguarda persone coinvolte nelle attività criminali e i loro effetti sulla comunità, spesso ignorati o dimenticati. La trasmissione ha messo in luce aspetti meno visibili di questa realtà, portando alla ribalta dettagli che spesso rimangono nascosti. L’evento ha riscosso un forte interesse tra il pubblico, che ha potuto conoscere un lato meno raccontato di questa forma di criminalità.

È un merito della Rai portare al grande pubblico una vicenda di mafia poco ricordata e che strappa il cuore. Quella di una ragazza undicenne che deve sopravvivere a un dolore tremendo: la mamma e i due fratellini gemelli saltati in aria per una bomba destinata al giudice Carlo Palermo. Le loro due auto erano affiancate, lui sopravvive per miracolo: è il 2 aprile 1985 a Pizzolungo, Trapani. Margherita Asta scampa alla strage perché è già a scuola: da allora passa la vita a contorcersi nel dolore e poi a trasformarlo in impegno civile con un libro e in uno spettacolo teatrale che ora è diventato il tv movie Un futuro aprile, in onda giovedì 21 maggio su Rai 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I dolori "nascosti" della mafia

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