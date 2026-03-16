trekking senza dolori con i consigli della fisiatra benedetta ducci

Una fisiatra, Benedetta Ducci, offre consigli pratici per praticare trekking senza dolori. A Arezzo, il 16 marzo 2026, si sottolinea che camminare fa bene alla salute generale, migliorando l’umore, il metabolismo e la salute cardiovascolare. La professionista spiega come prevenire fastidi e favorire un’esperienza di cammino piacevole e senza problemi fisici.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Camminare fa bene, non c’è dubbio, migliora l’umore, la salute fisica e mentale, il metabolismo, riduce lo stress, attiva il sistema cardiovascolare, aiuta a controllare glicemia, colesterolo e trigliceridi. Ma se fatto in modo intenso può causare dolori articolari a ginocchia e caviglie, e anche muscolari. Chi fa questo sport sa pure che usare bastoncini, fare attenzione al tipo di scarpe, caricare bene il peso dello zaino e bere molto può prevenire infiammazioni croniche. Ma per saperne di più la cosa migliore è affidarsi a un professionista. Per questo il Cai, Club Alpino Italiano, sezione di Arezzo per le consuete... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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