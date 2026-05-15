I Daemons Monza Brianza sono un rullo compressore | vincono ancora e vanno ai playoff
I Daemons Monza Brianza hanno ottenuto una vittoria nell’ultima giornata di campionato contro i Saints Padova, che ha assicurato loro l’accesso ai playoff della seconda divisione IFL2 Fidaf. La squadra ha dimostrato ancora una volta una prestazione convincente, confermando il proprio ruolo di protagonista nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato positivo, permettendo ai brianzoli di qualificarsi ufficialmente ai prossimi turni della competizione. La squadra si prepara ora alle sfide che la attendono in questa fase decisiva.
Una vittoria dal sapore di playoff. La vittoria nell’ultima giornata di campionato dei Daemons Monza Brianza contro il Saints Padova ha permesso alla formazione brianzola di footbal americano di conquistare matematicamente l’accesso ai playoff del campionato di seconda divisione IFL2 Fidaf in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sinner "rullo compressore". Avanti a Madrid senza affanni
La Banca Annia è un rullo compressore: ko anche VicenzaNel derby contro la compagine berica l'8 marzo le ragazze del coach Vincenzo Rondinelli hanno portato a casa l'ennesima vittoria con un secco 3-0 che...
IFL2 - Sfida al vertice nel Girone B: Daemons Monza Brianza e Saints Padova si giocano il primato? ? A Concorezzo va in scena l’unica gara del weekend: i brianzoli vogliono difendere l’imbattibilità, i veneti cercano il colpo pesante per ribaltare anche il - facebook
Daemons Monza Brianza: i playoff conquistati sono solo l’inizioIl club brianzolo raccoglie i frutti di un progetto che parte dal settore giovanile e coinvolge oggi quattro categorie. Una crescita che unisce risultati sportivi e un forte investimento educativo sul ... mbnews.it
I Daemons Monza Brianza ai playoff di Seconda DivisioneLa formazione di football americano ha raggiunto in anticipo la fase successiva del campionato grazie ad una cavalcata trionfale ... monzatoday.it