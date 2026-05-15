I candidati all' assalto di Gattinoni | Cena elettorale alla Piccola senza autorizzazione

Si è svolta una cena con musica presso un locale cittadino, organizzata dalla coalizione che sostiene il sindaco uscente. Dopo aver contattato gli uffici comunali, è stato verificato che l’evento non era stato autorizzato dalle autorità locali. L’organizzazione dell’appuntamento ha coinvolto diversi candidati e sostenitori, attirando l’attenzione sui canali social e nei commenti dei partecipanti. La vicenda ha sollevato interrogativi circa la conformità delle attività svolte in vista delle prossime elezioni comunali.

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