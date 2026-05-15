I candidati all' assalto di Gattinoni | Cena elettorale alla Piccola senza autorizzazione
Si è svolta una cena con musica presso un locale cittadino, organizzata dalla coalizione che sostiene il sindaco uscente. Dopo aver contattato gli uffici comunali, è stato verificato che l’evento non era stato autorizzato dalle autorità locali. L’organizzazione dell’appuntamento ha coinvolto diversi candidati e sostenitori, attirando l’attenzione sui canali social e nei commenti dei partecipanti. La vicenda ha sollevato interrogativi circa la conformità delle attività svolte in vista delle prossime elezioni comunali.
In riferimento all'evento "Cena con musica alla Piccola", organizzato dalla coalizione che sostiene il sindaco uscente Mauro Gattinoni, segnaliamo che, dopo interlocuzione con gli uffici comunali, l'evento non risulta essere stato autorizzato. Negli atti e nelle delibere di giunta non risulta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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