Cena elettorale dei candidati Lega con il ministro Salvini appuntamento a ridosso del Comune

Ieri sera a Reggio Calabria e questa sera a Messina, il ministro alle Infrastrutture e vicepremier ha partecipato a una cena elettorale con i candidati della Lega. L'incontro si è svolto a pochi passi dal Comune e ha coinvolto i candidati al Consiglio comunale e ai Sette Quartieri. La presenza di Salvini ha attirato l’attenzione degli organizzatori e dei partecipanti, che hanno condiviso un momento di confronto prima delle prossime elezioni.

Ieri a Reggio Calabria stasera a Messina. Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini sarà in città per incontrare tutti i candidati al Consiglio comunale e ai Sette Quartieri. L'incontro si svolgerà a Palazzo della Seta in via San Camillo di proprietà della famiglia Miloro e che.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Ministro Salvini a Foggia, Cera: “Con Lega investimenti, visione e sicurezza” Nuova legge elettorale e sondaggi: salgono M5S e Vannacci con Avs davanti Lega SalviniMentre il centrodestra ha depositato in Parlamento il sistema di riforma della legge elettorale con tanti saluti al meccanismo di preferenze, vediamo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donzelli al mercato con i candidati di Fratelli d’Italia e Comanducci; Elezioni comunali a San Benedetto, in 400 a tavola per il centrodestra. Fede al Ponterotto: Serve decoro; 'A cena per Cascina': il centrosinistra ospita Giani e guarda al futuro della città; Sicurezza, i candidati del Psi chiedono il potenziamento dell’organico della municipale. Matteo Salvini a Messina per la cena elettorale con i candidati della LegaIncontro al Palazzo della Seta con oltre 130 aspiranti consiglieri comunali e delle Municipalità, previsto anche un confronto con dirigenti e quadri locali ... messina.gazzettadelsud.it Salvini stasera a Messina: incontrerà i 130 candidati della Lega per le amministrativeL'arrivo del vicepremier è previsto alle 21 a Palazzo della Seta, dove si terrà una cena elettorale da Tempostretto.it ... msn.com L'arrivo del vicepremier è previsto alle 21 a Palazzo della Seta, dove si terrà una cena elettorale. - facebook.com facebook L'attentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è già materiale per la campagna elettorale di midterm #EuropeMatters @BassoFbasso @viviana_mazza #newsletter @Corriere links.newsletter.rcsmediagroup.it/email_browser_… x.com