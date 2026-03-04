Traffico di rifiuti nella Terra dei Fuochi confiscati definitivamente i beni ai fratelli Pellini | valgono 205 milioni

Il Tribunale di Napoli ha disposto la confisca definitiva dei beni dei fratelli Pellini, imprenditori di Acerra, coinvolti in un procedimento per traffico di rifiuti nella zona della Terra dei Fuochi. I beni sequestrati hanno un valore complessivo di 205 milioni di euro. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario e riguarda le proprietà dei due imprenditori condannati in via definitiva per disastro doloso continuato.

Dopo un lungo iter, il Tribunale di Napoli ha disposto la confisca per i beni dei fratelli Pellini, gli imprenditori di Acerra condannati in via definitiva per disastro doloso continuato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Traffico di rifiuti nella 'Terra dei Fuochi', confiscati oltre 200 milioni di euro ai fratelli PelliniNel 2017, il patrimonio dei tre fratelli – Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, attivi nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti – fu...

Leggi anche: Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni euro per i fratelli Pellini: si ipotizza traffico illecito di rifiuti

Tutto quello che riguarda Traffico di

Temi più discussi: Traffico di rifiuti con la Bulgaria, inchiesta di Dda e Noe: si costituisce un indagato; Traffico illeciti di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: ai domiciliari la mente strategica del gruppo I NOMI DEGLI INDAGATI; Traffico di rifiuti nella 'Terra dei Fuochi', confiscati oltre 200 milioni di euro ai fratelli Pellini; Traffico di rifiuti con la Grecia, interdetto imprenditore e sigilli a ditta.

Traffico di rifiuti dalla Calabria in Grecia, dirigenti regionali indagatiSi tratta di due dirigenti e due dipendenti della Cittadella. Interdetto dall'attività per 12 mesi il titolare della società Servizi ecologici di Tarsia, finita sotto sequestro ... rainews.it

Traffico di rifiuti nella 'Terra dei Fuochi', confiscati oltre 200 milioni di euro ai fratelli PelliniNel 2017, il patrimonio dei tre fratelli – Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, attivi nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti – fu sequestrato dopo la condanna definitiva per disastro dol ... napolitoday.it

Traffico di rifiuti dal porto di Bari, coinvolta una grossa ditta del Cosentino. L'indagine tocca anche la Regione https://www.lacnews24.it/cronaca/traffico-illecito-di-rifiuti-dal-porto-di-bari-indagati-un-imprenditore-di-tarsia-e-funzionari-della-regione-calabria-xg facebook

Traffico di rifiuti con la Grecia, interdetto imprenditore e sigilli a ditta. Indagati dirigenti e funzionari Regione Calabria, atti da Bari a Catanzaro #ANSA x.com