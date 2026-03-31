La mappa dei beni confiscati ai clan mafiosi e il paradosso dei 116 immobili ancora bloccati

A marzo si sono festeggiati i trenta anni dalla promulgazione della legge n. 1091996, una normativa italiana che ha introdotto il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Attualmente, sono stati individuati numerosi immobili confiscati ai clan mafiosi, ma 116 di questi risultano ancora non assegnati o utilizzabili, rimanendo in stato di blocco.

In tutta la provincia sono più di un centinaio i beni ancora fermi in attesa di una nuova destinazione. Intanto, in città l'ampliamento della Casa della Legalità ha subito una battuta d'arresto A trent’anni dalla legge sul riutilizzo sociale, la provincia di Forlì-Cesena fa i conti con l’eredità dei clan: 30 immobili sono già stati restituiti alla collettività, ma altri 116 restano nel limbo della gestione burocratica. Dalle ex colonie ai palazzi di viale dell’Appennino, la mappa completa dei beni sottratti alle mafie. Il piano per la difesa di Forlì: 200 edifici da sacrificare, i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili. Tutte le mappe 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La mappa dei beni confiscati ai clan mafiosi e il paradosso dei 116 immobili ancora "bloccati" Articoli correlati Leggi anche: Il paradosso degli immobili confiscati ai clan mafiosi: a Rimini ci sono, ma non si possono usare Ville, negozi, terreni: la mappa dei beni confiscati alle famiglie mafiose in UmbriaL’Umbria è stata percepita, per anni, come un’isola felice, estranea al contagio mafioso. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento La mappa dei beni confiscati ai clan mafiosi e il paradosso dei 116 immobili ancora bloccati; La mappa dei traslochi cittadini: via dal centro verso la periferia; Beni:Callari, Giardino Viatori gioiello del Fvg su cui Regione investe; Brevetti europei in crescita: ecco la mappa dell’innovazione in Europa e in Italia. Codice antimafia: quattro disegni di legge per migliorare la gestione dei beni confiscatiMigliorare l'amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, ampliare l'accesso agli immobili per le vittime di reati, ridurre i lunghi tempi tra sequestro e confisca definitiva - in media 8 anni - c ... vita.it Piano vacanze, l’autostrada To-Sv ridurrà i cantieri: ecco la mappa da Pasqua ai grandi ponti x.com Alla scoperta della Foggia a luci rosse La mappa del sesso a pagamento in città - facebook.com facebook