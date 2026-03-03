David Beckham ha indossato un Rolex Daytona super raro alla partita dei Lakers

Durante la partita tra Lakers e Celtics, David Beckham era seduto a bordo campo e ha attirato l’attenzione per l’orologio Rolex Daytona che portava al polso. L’ex calciatore ha mostrato il suo orologio di grande valore, distinguendosi tra i presenti. La presenza di Beckham e il suo accessorio sono stati al centro dell’attenzione durante l’evento sportivo.

David Beckham, seduto a bordo campo durante Lakers–Celtics, ha catalizzato l'attenzione più per l'orologio in bella vista sul polso che per la partita. Lì brillava un Rolex Daytona rarissimo, il ref. 116576TBR: platino massiccio, lunetta tempestata di diamanti taglio baguette, quadrante blu ghiaccio e numeri arabi orientali. Un modello creato esclusivamente per il Medio Oriente, oggi introvabile e valutato centinaia di migliaia di dollari quando compare, assai di rado, sul mercato. Pur essendo ambasciatore Tudor, Beckham è da anni uno dei collezionisti Rolex più appassionati e influenti. La sua raccolta è un catalogo vivente dei modelli più desiderati: dal Deepsea in oro giallo al GMT-Master vintage ref.