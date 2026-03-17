Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre Victoria Beckham

Da gravidanzaonline.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brooklyn Beckham ha pubblicato un messaggio di auguri per la Festa della Mamma, ma non si rivolge alla madre, Victoria Beckham. La famiglia Beckham continua a essere protagonista di tensioni interne, e questa volta il gesto di Brooklyn sembra aver attirato l’attenzione senza coinvolgere la madre. La faida tra i membri della famiglia sembra proseguire, mantenendo alta l’attenzione sui rapporti tra i componenti.

La faida interna in casa Beckham sembra non accennare a placarsi; se in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta domenica di Quaresima, Victoria Beckham ha ricevuto gli auguri dei figli sui social, all’appello è mancato, ancora una volta, il primogenito Brooklyn, che ha evitato di menzionare la madre preferendo dedicare belle parole alla suocera, Claudia Heffner Peltz. Fonte: instagram @brooklynpeltzbeckham “Buon compleanno alla migliore suocera – ha scritto Beckham in una storia Instagram, celebrando i 71 anni di Heffner Peltz, compiuti lo scorso 12 marzo – Ti voglio tanto bene e spero che tu abbia passato una giornata fantastica”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

gli auguri di brooklyn beckham per la festa della mamma non sono per la madre victoria beckham
© Gravidanzaonline.it - Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria Beckham

Articoli correlati

Brooklyn Beckham compie 27 anni, gli auguri social di David e Victoria nonostante la faida familiare: «Ti amiamo tanto»Immagini e parole con cui i coniugi Beckham sembrano voler ricordare al primogenito i bei tempi andati in cui il loro legame sembrava indissolubile.

Continua la guerra dei Beckham: David e Victoria fanno gli auguri a Brooklyn, ma il figlio li ignora e festeggia con la moglieIn mezzo a una delle crisi familiari più discusse degli ultimi tempi, David e Victoria Beckham hanno scelto di fare un passo sorprendente, rompere il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brooklyn Beckham

Temi più discussi: Brooklyn Beckham fa gli auguri alla suocera: frecciata a Victoria?; Sei la suocera migliore, la nuova frecciata di Brooklyn Beckham a Victoria (nel giorno della festa della mamma nel Regno Unito); Sei la suocera migliore, la nuova frecciata di Brooklyn Beckham a Victoria (nel giorno della festa della mamma); I Beckham non saranno felici dopo che l’ex di Brooklyn avrà ricevuto un’offerta bomba.

brooklyn beckham gli auguri di brooklynBrooklyn Beckham fa gli auguri alla suocera: frecciata a Victoria?Brooklyn Beckham ignora Victoria per la Festa della Mamma e dedica un messaggio alla suocera Claudia Peltz. Un gesto che riaccende le tensioni nella famiglia Beckham ... 105.net

brooklyn beckham gli auguri di brooklynBrooklyn Beckham è furioso per gli auguri di compleanno social dei genitori David e Victoria: «Si tratta proprio di uno di quei gesti di facciata che odia»I post di David e Victoria secondo i media britannici avrebbero mandato Brooklyn su tutte le furie anche perché i genitori «hanno rotto l'accordo in base al quale devono comunicare con lui solo tramit ... vanityfair.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.