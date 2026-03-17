Brooklyn Beckham ha pubblicato un messaggio di auguri per la Festa della Mamma, ma non si rivolge alla madre, Victoria Beckham. La famiglia Beckham continua a essere protagonista di tensioni interne, e questa volta il gesto di Brooklyn sembra aver attirato l’attenzione senza coinvolgere la madre. La faida tra i membri della famiglia sembra proseguire, mantenendo alta l’attenzione sui rapporti tra i componenti.

La faida interna in casa Beckham sembra non accennare a placarsi; se in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta domenica di Quaresima, Victoria Beckham ha ricevuto gli auguri dei figli sui social, all’appello è mancato, ancora una volta, il primogenito Brooklyn, che ha evitato di menzionare la madre preferendo dedicare belle parole alla suocera, Claudia Heffner Peltz. Fonte: instagram @brooklynpeltzbeckham “Buon compleanno alla migliore suocera – ha scritto Beckham in una storia Instagram, celebrando i 71 anni di Heffner Peltz, compiuti lo scorso 12 marzo – Ti voglio tanto bene e spero che tu abbia passato una giornata fantastica”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria Beckham

Articoli correlati

Brooklyn Beckham compie 27 anni, gli auguri social di David e Victoria nonostante la faida familiare: «Ti amiamo tanto»Immagini e parole con cui i coniugi Beckham sembrano voler ricordare al primogenito i bei tempi andati in cui il loro legame sembrava indissolubile.

Continua la guerra dei Beckham: David e Victoria fanno gli auguri a Brooklyn, ma il figlio li ignora e festeggia con la moglieIn mezzo a una delle crisi familiari più discusse degli ultimi tempi, David e Victoria Beckham hanno scelto di fare un passo sorprendente, rompere il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brooklyn Beckham

Temi più discussi: Brooklyn Beckham fa gli auguri alla suocera: frecciata a Victoria?; Sei la suocera migliore, la nuova frecciata di Brooklyn Beckham a Victoria (nel giorno della festa della mamma nel Regno Unito); Sei la suocera migliore, la nuova frecciata di Brooklyn Beckham a Victoria (nel giorno della festa della mamma); I Beckham non saranno felici dopo che l’ex di Brooklyn avrà ricevuto un’offerta bomba.

Brooklyn Beckham fa gli auguri alla suocera: frecciata a Victoria?Brooklyn Beckham ignora Victoria per la Festa della Mamma e dedica un messaggio alla suocera Claudia Peltz. Un gesto che riaccende le tensioni nella famiglia Beckham ... 105.net

Brooklyn Beckham è furioso per gli auguri di compleanno social dei genitori David e Victoria: «Si tratta proprio di uno di quei gesti di facciata che odia»I post di David e Victoria secondo i media britannici avrebbero mandato Brooklyn su tutte le furie anche perché i genitori «hanno rotto l'accordo in base al quale devono comunicare con lui solo tramit ... vanityfair.it

La sorella Harper ha scritto: “Buona Festa della Mamma alla mamma migliore di sempre. Grazie per esserci per me, sostenermi e sopportarmi” #BrooklynBeckham #VictoriaBeckham x.com

Nel giorno della Festa della Mamma nel Regno Unito, Brooklyn Beckham ha scelto il silenzio nei confronti della madre Victoria. Il figlio maggiore dell'ex Spice Girl ha invece dedicato un pensiero alla suocera Claudia Peltz - facebook.com facebook