Il mondo dello sport in campo per la festa della donna

Il mondo dello sport si prepara a celebrare la Festa della Donna con un’iniziativa che coinvolge squadre, atleti e strutture sportive di tutta Italia. L’obiettivo è promuovere l’inclusione e la partecipazione femminile attraverso eventi, partite e attività pensate per tutte le età. L’appuntamento si svolge nel rispetto del calendario e delle modalità previste, coinvolgendo diverse discipline sportive.

Firenze, 4 marzo 2026 – Non un appuntamento simbolico, ma una presenza concreta. La Festa della Donna trova nello sport un alleato attivo, capace di trasformare una ricorrenza in partecipazione, movimento, condivisione. Tre manifestazioni, tre territori, un unico messaggio: la corsa come segno visibile di rispetto, attenzione e consapevolezza. A Firenze torna la classicissima Rosamimosa, giunta alla 39ª edizione. Un traguardo che parla da solo. Si parte fin dalla mattina di sabato 7 con le categorie giovanili, a conferma di un percorso che coinvolge tutte le età, per arrivare alle ore 16 con la gara clou: 8,5 chilometri competitivi riservati alle podiste, protagoniste di una sfida che unisce agonismo e significato.