Festa dell' Amicizia al Circolo Culturale Terralba con giochi laboratori e pranzo condiviso

Sabato 28 febbraio, al Circolo Culturale Terralba in via Terralba 4, si svolgerà la Festa dell’Amicizia con giochi, laboratori e un pranzo condiviso. L’evento, organizzato dalla Ballerio ETS di Genova, durerà dalle 11 alle 17 e fa parte di un programma di sviluppo territoriale dedicato alla promozione di momenti di socializzazione e collaborazione tra i partecipanti.

Sabato 28 febbraio, dalle 11 alle 17, al Circolo Culturale Terralba (via Terralba 4), si terrà la "Festa dell'Amicizia 2 – Un cammino di servizio e collaborazione", iniziativa promossa dalla Ballerio ETS di Genova nell'ambito di un programma pluriennale di sviluppo territoriale orientato alla.