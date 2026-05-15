I bambini della scuola d' infanzia Il Girotondo celebrano i valori dell' Europa

Un momento di teatro e cittadinanza europea è stata l'esibizione dei bambini della scuola dell'infanzia “Il Girotondo” di Lanciano, che nella sala Mazzini hanno messo in scena la storia "La grande casa degli amici europei". Un'esibizione realizzata nell'ambito del progetto Cea - Eu Citizenship. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Giro Giro Tondo Canzoni per Bambini | Cartoni Animati

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