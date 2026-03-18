Faicchio la scuola dell’infanzia diventa spazio sensoriale per i bambini

A Faicchio, la scuola dell’infanzia è stata trasformata in uno spazio sensoriale dedicato ai bambini. Sono stati introdotti nuovi percorsi che coinvolgono i sensi e le emozioni, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento e lo sviluppo dei più piccoli. La modifica riguarda le aree interne e le attività proposte, pensate per stimolare le capacità sensoriali e motorie dei bambini.

Nell’ambito delle iniziative del #ComuneDay, il Comune di Faicchio, in collaborazione con la Comunità Emmanuel, ha realizzato nuovi percorsi sensoriali presso la scuola dell’infanzia Casali e la scuola dell’infanzia “La Selva”. Hanno partecipato il Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere delegato alla Scuola, ing. Armando Guarino, e la Responsabile della Comunità Emmanuel di Faicchio, Suor Raffaela Letizia. Si tratta di un intervento che unisce cura degli spazi, attenzione pedagogica e visione educativa. I percorsi sensoriali trasformano gli ambienti scolastici in luoghi inclusivi e stimolanti, dove ogni bambino può esplorare, sperimentare e crescere attraverso il gioco e il contatto diretto con materiali, forme e superfici differenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Faicchio, la scuola dell’infanzia diventa spazio sensoriale per i bambini Articoli correlati Fiamme alla scuola dell’infanzia. Paura a Seregno per 130 bambiniSerengo (Monza Brianza), 17 gennaio 2026 – Apprensione e paura ieri in una scuola dell’Infanzia di Seregno, fra il quartiere Santa Valeria e il... Petralia Soprana, fino a fine anno la mensa sarà gratuita per i bambini della scuola dell'infanziaUna buona notizia accoglie il rientro dalle vacanze natalizie delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia di Petralia Soprana: il servizio...