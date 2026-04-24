Da oltre trent’anni, un gruppo di volontari si dedica a portare allegria nei reparti di neonatologia e hospice pediatrici italiani. Con strumenti come una chitarra, un naso finto e piccoli giochi, cercano di creare momenti di spensieratezza per i bambini malati. Le loro visite sono caratterizzate da semplici gesti che fanno sorridere i piccoli ospiti, offrendo un sollievo momentaneo alle famiglie e ai pazienti.

U na chitarrina, un naso rosso, un piede che inciampa ad arte. E un bambino che ride. I Dottor Sogni portano leggerezza nei reparti pediatrici degli ospedali italiani da oltre 30 anni. Lo fanno grazie alla formazione specifica, e al costante counseling psicologico, curati dalla Fondazione Theodora. Oggi questi artisti speciali accudiscono la parte sana di tanti piccoli pazienti in 47 reparti pediatrici di 14 ospedali in 10 città italiane. Il Picnic di Theodora, ideato da Giovanna Ferrero Ventimiglia e Lucrezia Borromeo, è l’appuntamento solidale organizzato ogni anno per supportarli. Una giornata all’aria aperta, che ha il patrocino del Comune di Milano, in cui i partecipanti potranno distendersi sul prato e godere di un’esperienza pensata per tutte le età, contribuendo concretamente alla missione della Fondazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Portare un sorriso negli hospice pediatrici e nei reparti di neonatologia: questa è la missione di questi insoliti dottori, che si prendono cura della parte sana del bambino malato

Progetto per il nuovo Hospice Pediatrico di Fondazione Ospedale Richiedei a Gussago

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