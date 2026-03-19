L’Italia di curling ha ottenuto una vittoria contro gli Stati Uniti con il punteggio di 6-3 ai Mondiali. La squadra, guidata da Constantini, ha portato a casa la sua terza vittoria della competizione, mantenendo vive le speranze di qualificarsi per i playoff. La partita si è svolta senza interruzioni e ha visto le azioni decisive della squadra italiana.

L’Italia ha sconfitto gli USA con il punteggio di 6-3 e ha conquistato la terza vittoria ai Mondiali 2026 di curling femminile, rimanendo in corsa per una comunque difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff). Le azzurre si trovano in ottava posizione con tre successi su otto incontri disputati, restando sempre a due affermazioni dalla sesta piazza occupata dalla Turchia. La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis, la lead Marta Lo Deserto hanno tenuto testa a Delaney Strouse e compagne nei primi sei end (3-3), poi hanno firmato la magia strappando la mano per due volte di fila e si sono così meritate una pregevole affermazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia ruggisce ai Mondiali! Constantini e compagne battono gli USA, si resta in corsa per i playoff

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