Jo Squillo ha raccontato di aver trasformato un secchio della spazzatura in una toilette privata per Michelle durante la partecipazione a “Pechino Express – L’Estremo Oriente”. Ha anche riferito di aver trascorso sei mesi in una Rsa con sua madre, esperienza che ha definito difficile da affrontare. Le due concorrenti, considerate favorite prima dell’inizio del programma, si sono piazzate seconde, alle spalle di Chanel Totti e Filippo Laurino.

Erano le grandi favorite della vigilia, ma Jo Squillo e Michelle Masullo si sono dovute “accontentare” del secondo posto a “Pechino Express – L’Estremo Oriente” dietro i vincitori Chanel Totti e Filippo Laurino. Terzi invece Fiona May e Patrick Stevens, la coppia de “I Veloci”. Dopo la medaglia d’argento conquistata nella puntata andata in onda ieri 15 maggio, su Sky e in streaming su Now, la coppia delle Dj ha tracciato un bilancio. “Un giorno ho preso un secchio della spazzatura e l’ho trasformato nella toilette privata di Michelle- ha raccontato Squillo ricordando uno dei momenti più impegnativi e strani dell’esperienza televisiva – Tutte le cose si superano se c’è l’affetto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho trasformato un secchio della spazzatura nella toilette privata di Michelle. Sono stata sei mesi in una Rsa con mia madre, sentirselo dire è stata una pugnalata”: Jo Squillo dopo “Pechino Express”

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