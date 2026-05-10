Dani Faiv e Tony2Milli hanno commentato Pechino Express definendola una corsa spietata. Hanno anche criticato Fiona May e Patrick Stevens, descrivendo lui come sottomesso e lei come antisportiva. Inoltre, hanno affermato di essere usciti sinceri, senza poter recriminare nulla, sottolineando che le loro azioni sono state guidate dall’istinto e dalla genuinità.

“Usciamo da sinceri e veri, non possiamo recriminarci nulla. Tutto quello che abbiamo fatto è stato dettato dall’istinto e dalla genuinità”. Per Dani Faiv (Daniele Ceccaroni) e Tony2Milli (Antonio Maria Volante), i Rapper di “Pechino Express”, vincere il reality di Sky non è mai stato un chiodo fisso. Piuttosto, anche se eliminati a un passo dalla semifinale, sono contenti di un viaggio “bellissimo e indelebile”. Sebbene abbiano affrontato alcune difficoltà per la lontananza dalla famiglia e dalle comodità, hanno sentito grande affetto da parte dei telespettatori. “Ed è esattamente quello che speravamo. ‘Siamo fieri di voi’ è la frase che più ci ha emozionato al rientro’ – ha rivelato Dani Faiv in un’intervista a Leggo –.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per Jo Squillo e Michelle Masullo Pechino Express è solo una corsa spietata. Fiona May e Patrick Stevens? Lui sottomesso, lei antisportiva”: così Dani Faiv e Tony2Milli

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