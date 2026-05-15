Quando si presta l’auto a una persona conosciuta, può capitare che, in caso di infrazione, la multa venga inviata al proprietario del veicolo, anche se non era alla guida. La legge prevede che, in presenza di una sanzione, la notifica venga indirizzata al titolare del veicolo, a meno che non si dimostri chi effettivamente guidava al momento dell’infrazione. In questi casi, è possibile contestare la multa o assumersi la responsabilità, ma la comunicazione ufficiale verrà comunque inviata al proprietario.

Dare in prestito l’auto a un figlio, un partner o a un amico è un gesto innocuo, almeno fino a quando non arriva una multa con il nome del proprietario del veicolo stampato sul verbale. Magari per un autovelox preso tornando a casa o una ZTL attraversata settimane prima, quando chi guidava quella sera ormai non se lo ricorda più. Prestare la macchina non sposta tutta la responsabilità su chi era alla guida. Per il Codice della strada il proprietario del veicolo è chiamato a pagare come obbligato in solido anche se non ha commesso l’infrazione. Bisogna capire chi perde i punti patente, cosa succede se non viene comunicato il nome di chi guidava davvero e quando l’uso dell’auto di un’altra persona smette di essere occasionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ho prestato l’auto e arriva una multa: chi deve pagarla?

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