Anche Casalecchio introduce la tassa di soggiorno | chi deve pagarla

Il Comune di Casalecchio di Reno ha annunciato l'introduzione della tassa di soggiorno, applicata ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio. La misura riguarda tutte le strutture alberghiere e simili presenti nel Comune. La tassa entrerà in vigore a partire dalla data stabilita e verrà riscossa dai gestori delle strutture durante il soggiorno degli ospiti.

Anche il Comune di Casalecchio di Reno introduce la tassa di soggiorno per i turisti che pernottano nelle strutture ricettive di tutto il territorio. A partire dal 1 aprile, la misura approvata dal Consiglio comunale per regolamentare il turismo si applicherà a una vasta gamma di sistemazioni, dagli alberghi di grandi dimensioni fino alle locazioni brevi. Come è stato per il Comune di Bologna, che nei giorni scorsi ha fatto un ultimo bilancio delle entrate procurate dal turismo tassato, l'obiettivo dichiarato dall’amministrazione è il reperimento di risorse da reinvestire nei servizi locali. Il sistema di tassazione prevede cinque diverse fasce tariffarie, calcolate dividendo il costo totale della camera o dell’appartamento per il numero degli occupanti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Anche Portogruaro introduce la tassa di soggiorno, tensioni nella maggioranza L’Ue approva la tassa da tre euro sui piccoli pacchi di Shein e Temu: quando scatta e chi deve pagarlaIl Consiglio europeo approva definitivamente la tassa sui piccoli pacchi: il dazio da tre euro per ogni articolo peserà su tutte le spedizioni che... LA TASSA DI SOGGIORNO - IlQuotidianoinclasse.it