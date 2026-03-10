Rissa con mazze chiodate e tentati omicidi tra rivali undicesima condanna a Torino | multa di 1.500 euro ma l’imputata non deve pagarla

A Torino, un’imputata coinvolta in una rissa tra rivali con mazze chiodate e tentativi di omicidio ha ricevuto l’undicesima condanna. La sentenza prevede una multa di 1.500 euro, ma questa non dovrà essere versata, poiché la pena è sospesa con la condizionale. La decisione è stata comunicata nel corso del procedimento giudiziario.

Multa da 1.500 euro, che non dovrà essere pagata. La pena pecuniaria, infatti, è sospesa con la condizionale. Oggi, 10 marzo, è terminato con questa condanna il processo di primo grado con rito ordinario all’ultima degli imputati per le violenze in strada del 28 maggio 2025. Altri dieci avevano scelto il rito abbreviato e, nei giorni scorsi, erano già stati condannati a pene fino a cinque anni e dieci mesi di reclusione. La donna condanna oggi, 53 anni, era accusata solo di rissa. Ad altre persone, la procura ha contestato anche il reato di tentato omicidio. Sembra che il suo ruolo nelle violenze sia stato marginale. Per questo, ha scelto una via processuale diversa dagli altri, assistita dall’avvocato Andrea Giovetti, che commenta: “Questa sentenza conferma il ruolo assolutamente marginale della mia assistita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rissa con mazze chiodate e tentato omicidio tra gruppi rivali: dieci condanne, devono risarcirsi a vicenda

Leggi anche: Tentato omicidio e rissa con mazze chiodate in strada: chieste dieci condanne a Torino

Tutti gli aggiornamenti su Rissa con mazze chiodate e tentati...

Temi più discussi: Rissa con mazze chiodate e tentato omicidio tra gruppi rivali: dieci condanne, devono risarcirsi a vicenda; Torino, la maxirissa con mazze chiodate per le strade di Aurora: dieci condanne fino a cinque anni di carcere; Aurora, 10 condanne per la maxi-rissa. Fu resa dei conti tra due gang peruviane; Dieci i condannati per la mattanza la macelleria messicana di Aurora.

Torino, rissa con mazze chiodate tra gruppi rivali: dieci condanne per tentato omicidioDieci condanne e pene fino a cinque anni e dieci mesi di carcere per la violenta rissa avvenuta il 28 maggio 2025 nel quartiere Aurora di Torino, quando due gruppi rivali si affrontarono in strada con ... giornalelavoce.it

Colpi di mazze, catene e coltelli nella maxi-rissa in corso Giulio Cesare a Torino: 10 condanneTORINO – Sono arrivate le condanne per la maxi rissa avvenuta in strada nella serata del 28 maggio, quando tra corso Giulio Cesare e via Bra a Torino si sono affrontate un nutrito gruppo di persone co ... quotidianopiemontese.it

NanoTV. . #SanFeliceaCancello- Derby tra bambini finisce in rissa tra genitori sugli spalti Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Cornigliano, maxi rissa tra una ventina di giovani armati di bastoni e bottiglie. I residenti: "Terra di nessuno" x.com