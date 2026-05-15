Nelle ultime settimane, si sono diffuse notizie riguardanti una controversia tra Barbara D’Urso e il gruppo Mediaset. Sono state pubblicate chat che, secondo la conduttrice, dimostrerebbero delle prove in suo possesso. La vicenda riguarda comunicazioni intercettate e pubblicate che, a suo dire, avrebbero un ruolo nelle questioni legali tra le parti. La disputa si è sviluppata nel contesto di procedimenti giudiziari ancora in corso, coinvolgendo aspetti contrattuali e comunicazioni interne.

La battaglia legale tra Barbara D’Urso e il gruppo Mediaset rappresenta uno dei capitoli più complessi e discussi della storia recente della televisione italiana. Il legame tra la conduttrice campana e l’azienda di Cologno Monzese si è interrotto in modo traumatico nel duemila ventitré, ponendo fine a una collaborazione quasi ventennale che aveva visto la presentatrice come il volto di punta dell’intrattenimento quotidiano e domenicale. Quello che inizialmente sembrava un semplice mancato rinnovo contrattuale si è trasformato in un contenzioso giudiziario che coinvolge non solo questioni economiche, ma anche accuse di natura professionale e morale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ho le prove”. Barbara D’Urso contro Mediaset, spuntano tutte le chat: cosa è successo

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