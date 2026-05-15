Barbara D’Urso ancora contro Mediaset | Bloccate trattative in Rai Su ingerenze De Filippi-Toffanin ho chat e audio
Barbara D'Urso ha recentemente ripreso a parlare della causa legale intentata contro Mediaset, affermando che sta cercando di tutelare la propria figura professionale e la sua dignità di artista. La conduttrice ha anche dichiarato di aver bloccato le trattative con la Rai, mentre in alcune chat e audio si sarebbero viste ingerenze da parte di figure legate a programmi condotti da altre conduttrici. La situazione riguarda anche presunte interferenze di alcuni colleghi nelle attività professionali di D'Urso.
Barbara D'Urso torna a parlare della causa intentata contro Mediaset. Il suo obiettivo è essere tutelata, salvaguardare la sua dignità di artista e riprendere a fare il suo lavoro. La conduttrice parla delle trattative saltate in Rai, del comportamento dell'azienda milanese e di De Filippi-Toffanin citate negli atti in tribunale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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