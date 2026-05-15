Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista in cui ripercorre la fine della collaborazione con Mediaset, affermando di possedere prove e conversazioni chat che, a suo dire, dimostrano come sia stata trattata come traditrice. La conduttrice ha dichiarato di aver deciso di portare avanti una causa legale contro l’azienda televisiva, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti delle prove o sui motivi specifici della rottura. La vicenda coinvolge anche aspetti contrattuali e comunicazioni interne non rese pubbliche.

In un'intervista, Barbara D'Urso torna sulla rottura con Mediaset e parla della sua causa, rivela i retroscena dell'addio e si dice pronta alla battaglia legale Barbara D'Urso è tornata a parlare dell'azione legale avviata tempo fa contro Mediaset, in un'intervista rilasciata a La Stampa la conduttrice ha rotto il silenzio, svelando i retroscena di un addio che non è mai stato sereno e annunciando una battaglia in tribunale supportata da chat, audio e testimoni eccellenti. 'Carmelita' sostiene che la vicenda non sia solo economica, ma legata anche a modalità di gestione del suo allontanamento e a ciò che definisce un isolamento professionale improvviso e non spiegato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Barbara D’Urso su Mediaset: "Ho prove e chat, mi hanno trattata da traditrice"

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Barbara D'Urso: «Cacciata da Mediaset per vendetta personale, ci sono chat e audio»

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