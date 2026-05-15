Histoires parallèles amore per l’immaginazione

Cannes 79 In concorso il nuovo film di Asghar Farhadi. Un cast stellare – Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve - in un'opera che ammicca e cita fra letteratura e cinema Cannes 79 In concorso il nuovo film di Asghar Farhadi. Un cast stellare – Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve - in un'opera che ammicca e cita fra letteratura e cinema Nelle note di regia Asghar Farhadi (Una separazione) spiega che Histoires parallèles nasce da una proposta (rifiutata) di realizzare una serie di produzione americana dal Decalogo di Kieslowski, dalle affinità che aveva sentito col suo sceneggiatore, Krysztof Piesewicz, nel corso delle loro conversazione intorno a quel progetto e soprattutto dal suo amore per il cinema del regista polacco scomparso trent’anni fa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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