L’immaginazione dischiude il futuro

Nel 1997 o forse nel 1998, ricevetti una telefonata da un uomo che si presentò come un parroco di quartiere. Mi chiese se fossi interessato a partecipare a una tavola rotonda di autori organizzata in un cinema di Milano. La conversazione lasciò intuire un interesse per il legame tra il cinema e la scrittura, anticipando un incontro che avrebbe visto protagonisti diversi autori e figure del mondo culturale.

Correva l’anno 1997 o, forse, era il 1998. Ricordo che ricevetti una telefonata da – immaginavo io – un parroco di quartiere che mi chiedeva se fossi disposto a una tavola rotonda di autori che si sarebbe tenuta nel "loro cinema" a Milano. Acconsentii, immaginando un cinemino parrocchiale, abituato a repliche infinite di Ben Hur e I Dieci Comandamenti con Charlton Heston. "La ringrazio, dottore", mi disse il parroco con voce flebile. "Con lei ho completato il parterre dei partecipanti al dibattito. Ci saranno Andrea Camilleri, Christian Jaques, Valerio Massimo Manfredi e Luciano De Crescenzo. Vi intervisterà Corrado Augias." Stupito chiesi al religioso quali aderenze vantasse in Cielo per radunare cotante figure sotto uno stesso tetto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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