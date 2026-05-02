Al Teatro Gioiello la commedia L’amore ci vede doppio | un viaggio tra realtà e immaginazione

Il destino può cambiare in un istante, magari davanti a un gin tonic consumato al tavolino di un bar. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026, il Teatro Gioiello di Torino ospita "L’amore ci vede doppio", una commedia romantica brillante scritta e diretta da Andrea Bizzarri. Lo spettacolo esplora.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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