Helena Prestes e quella tenera confessione su Javier Martinez | cosa ha detto

Helena Prestes si trova attualmente a New York, dove è arrivata nei primi giorni di maggio per motivi di lavoro. La modella brasiliana ha condiviso una confessione riguardo a Javier Martinez, anche se i dettagli delle sue parole non sono stati specificati. La sua presenza nella grande città americana, accompagnata da questa rivelazione, ha attirato l’attenzione di chi segue la sua carriera e la sua vita personale. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui contenuti della conversazione o sulle circostanze in cui è avvenuta.

Helena Prestes continua la sua permanenza in America. La modella brasiliana ha raggiunto New York nei primi giorni di maggio per motivi di lavoro. In queste ore, la 35enne di San Paolo ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha aggiornato il suo pubblico di quello che sta facendo nella Grande Mela. La donna ha riferito di aver fatto molti casting in questi giorni e di star studiando per sbarcare su Twitch, una piattaforma che le porterà ad avere un rapporto ancora più stretto con la sua fanbase. In questa circostanza, Helena Prestes ha fatto una tenera confessione riguardante Javier Martinez, il compagno con la quale ha una storia da ormai un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes, confessione bollente su Javier: Senza telecamere...

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