Helena Prestes e Javier Martinez, due volti noti del Grande Fratello 2024, sono attualmente separati. La loro relazione ha attirato molta attenzione tra i fan, che seguono con interesse le vicende della coppia. La notizia della loro distanza è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni che li hanno portati a questa decisione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai due.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. I due hanno trovato l'amore e il successo, partecipando al Grande Fratello 2024. In quell'occasione, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno fatto sognare i telespettatori grazie alla loro storia d'amore. Gli Helevier si trovano attualmente distanti ma non per una crisi come potrebbero pensare le malelingue ma per impegni di lavoro. Helena Prestes ha raggiunto la Spagna dopo aver fatto una piccola tappa a Monte Carlo dov'è stata ospitata da un brand di abbigliamento che sta sponsorizzando il Master 1000 di tennis. Javier Martinez, invece, è rimasto a Terni, dove sta continuando gli allenamenti in vista della prossima partita con la sua squadra valida per la promozione o retrocessione nel campionato A3 di volley. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes e Javier Martinez, Pasquetta separati: svelato il motivoHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite uscite dal Grande fratello.

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Helena Prestes e Javier Martinez distanti svelato il motivo

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