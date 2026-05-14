Il Pentagono ha annullato all'ultimo momento l'invio di circa quattromila soldati in Polonia, anche se alcuni di loro e le attrezzature erano già in viaggio verso la destinazione. La decisione è stata comunicata senza preavviso, fermando il trasferimento in corso e lasciando in sospeso le operazioni di schieramento già avviate. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa decisione improvvisa.

Il Pentagono ha improvvisamente cancellato lo schieramento di quattromila soldati previsto in Polonia, mentre militari e attrezzatura erano già in viaggio. Il Dipartimento della Difesa ha annunciato la propria decisione senza fornire particolari spiegazioni, ma la mossa va ad inserirsi in una più ampia riduzione della presenza di truppe statunitensi in tutta Europa. A volerla è il presidente Donald Trump, scontento del fatto che i Paesi dell’UE (e, in generale, gli Stati europei) facciano troppo affidamento sulle forze americane presenti sul loro territorio. All’inizio del mese, il Dipartimento aveva preannunciato il ritiro di cinquemila soldati dalla Germania, dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva mosso delle critiche contro la gestione della guerra contro l’Iran da parte del governo statunitense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Pentagono cancella l’invio di quattromila soldati in Polonia

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