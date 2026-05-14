Da quando un nuovo presidente ha assunto il comando, le decisioni militari degli Stati Uniti sono cambiate, con un incremento delle attività in varie aree geografiche e un aumento delle spese. Recentemente, è stato sospeso l’invio di 4.000 soldati in Polonia, mentre sono stati interrotti gli addestramenti e le attività di formazione. Allo stesso tempo, è stato autorizzato l’acquisto di missili a basso costo. Queste misure si inseriscono in un quadro di crescente attenzione alle questioni militari e di rafforzamento delle capacità difensive statunitensi.

Roma, 14 maggio 2026 - Da quando Donald Trump è tornato presidente al Pentagono il lavoro non manca, dal Venezuela all’Iran, l’impegno militare Usa è aumentato significativamente, come i costi. Spese impreviste come le missioni di sicurezza e la gestione delle operazioni militari in aree sensibili, oltre all'impegno rafforzato sul confine meridionale degli Stati Uniti. Centinaia di missili e bombe sganciate sul territorio iraniano, il carburante di caccia e bombardieri, quello per tre portaerei e varie cacciatorpediniere, la logistica per uomini e mezzi, spostati da una parte all’altra dell’Atlantico, e il conto inevitabilmente è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stop all’ultimo all’invio di 4 mila soldati Usa in Polonia. Punizione di Trump o Pentagono in rosso? Sospesi addestramenti e formazione. Ok all’acquisto di missili low cost

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