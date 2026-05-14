Stop all’ultimo all’invio di 4 mila soldati Usa in Polonia Punizione di Trump o Pentagono in rosso? Sospesi addestramenti e formazione Ok all’acquisto di missili low cost
Da quando un nuovo presidente ha assunto il comando, le decisioni militari degli Stati Uniti sono cambiate, con un incremento delle attività in varie aree geografiche e un aumento delle spese. Recentemente, è stato sospeso l’invio di 4.000 soldati in Polonia, mentre sono stati interrotti gli addestramenti e le attività di formazione. Allo stesso tempo, è stato autorizzato l’acquisto di missili a basso costo. Queste misure si inseriscono in un quadro di crescente attenzione alle questioni militari e di rafforzamento delle capacità difensive statunitensi.
Roma, 14 maggio 2026 - Da quando Donald Trump è tornato presidente al Pentagono il lavoro non manca, dal Venezuela all’Iran, l’impegno militare Usa è aumentato significativamente, come i costi. Spese impreviste come le missioni di sicurezza e la gestione delle operazioni militari in aree sensibili, oltre all'impegno rafforzato sul confine meridionale degli Stati Uniti. Centinaia di missili e bombe sganciate sul territorio iraniano, il carburante di caccia e bombardieri, quello per tre portaerei e varie cacciatorpediniere, la logistica per uomini e mezzi, spostati da una parte all’altra dell’Atlantico, e il conto inevitabilmente è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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