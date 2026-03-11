Hawaii la nuova eruzione del vulcano Kilauea | fontane di lava alte fino a 300 metri

Il vulcano Kilauea nelle Hawaii sta eruttando nuovamente, con fontane di lava che raggiungono un’altezza di 300 metri. La caduta di tefra, costituita da materiali piroclastici, ha portato alla temporanea chiusura dell’isola. Le autorità hanno attivato misure di sicurezza in risposta all’attività vulcanica in corso. La situazione rimane sotto osservazione.

Il Kilauea sta lanciando fontane di lava alte fino a 300 metri e la caduta di tefra (l’insieme di materiali piroclastici) sta costringendo alla chiusura temporanea della Big Island delle Hawaii. L’eruzione, iniziata martedì mattina, segna il 43° episodio dall’inizio dell’attività vulcanica nel dicembre 2024 e non è chiaro quando si fermerà. A volte sono durati alcuni giorni, altre poche ore. La lava è rimasta all’interno del cratere sommitale dell’Hawaii Volcanoes National Park e non ha minacciato le abitazioni. Tuttavia, cenere e altri frammenti vetrosi stanno cadendo sulle comunità vicine, con le autorità costrette a chiudere le aree intorno e parte dell’autostrada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

