Hauntsville Recensione | il selvaggio West diventa un incubo

Hauntsville è un videogioco di survival horror ambientato in un'epoca western, che si distingue per l’idea di trasformare il paesaggio della frontiera americana in un luogo ostile e infestato. Il gioco si svolge in un ambiente polveroso, dove le minacce aumentano con l’arrivo della notte, creando un’atmosfera tesa e inquietante. La narrazione si concentra sulla lotta per la sopravvivenza, con un’attenzione particolare alle ambientazioni e alle creature che si manifestano nel buio.

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