Hauntsville Recensione | il selvaggio West diventa un incubo
Hauntsville è un videogioco di survival horror ambientato in un'epoca western, che si distingue per l’idea di trasformare il paesaggio della frontiera americana in un luogo ostile e infestato. Il gioco si svolge in un ambiente polveroso, dove le minacce aumentano con l’arrivo della notte, creando un’atmosfera tesa e inquietante. La narrazione si concentra sulla lotta per la sopravvivenza, con un’attenzione particolare alle ambientazioni e alle creature che si manifestano nel buio.
Hauntsville è un survival horror western che parte da un’idea molto forte: prendere il fascino polveroso della frontiera americana e trasformarlo in un luogo ostile, infestato e pieno di minacce che emergono soprattutto quando cala la notte. Il gioco sviluppato da Michael Janisch e pubblicato da indie.io porta su PC tramite Steam un’esperienza costruita attorno a esplorazione, raccolta di risorse, costruzione, caccia, combattimenti e gestione della sopravvivenza. Non siamo davanti a un western tradizionale fatto soltanto di revolver, saloon e duelli al tramonto, ma a un territorio maledetto dove ogni spostamento può diventare una scelta rischiosa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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